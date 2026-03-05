ФСБ: в колонии на Кубани осужденный склонял сокамерников к госизмене

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявили, что сотрудники спецслужбы вместе с работниками ФСИН колонии Краснодарского края выявили осуждённого, склонявшего сокамерников к госизмене, предлагая отправиться в зону СВО, чтобы перейти на сторону украинских боевиков.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина России 1958 г. р., отбывающего наказание в одном из исправительных учреждений региона, предпринявшего попытки склонения других заключённых к государственной измене», — указывается в ведомстве.

Уточняется, что он предлагал в зоне СВО вступить в запрещённую в России украинскую террористическую организацию.

Ранее жительницу ЛНР приговорили к 15 годам колонии за работу на ВСУ.