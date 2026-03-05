В Кузбассе женщин осудили за избиение школьниц

Суд вынес приговор жительницам Мариинска после избиения девушек. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в момент, когда обе фигурантки были пьяны. У них произошел конфликт со школьницами 14 и 17 лет, которые их оскорбили.

В результате женщины напали на несовершеннолетних и избили.

"Одной из потерпевших они приставили нож к горлу, а также совершили иные насильственные действия, причинившие несовершеннолетним физические и психические страдания", – сообщается в публикации.

Свои агрессивные действия фигурантки снимали на телефон. В отношении нападавших возбудили уголовное дело по статье об истязании, на время следствия их изолировали от общества. Суд приговорил каждую к 4,5 годам лишения свободы условно.

