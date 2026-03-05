Мошенники научились создавать «мужчин мечты»

Картинки с яхтами, дорогими авто и ужинами в люксовых ресторанах, которые заполонили соцсети, далеко не всегда принадлежат реальным людям. За красивым профилем может стоять мошенник, вооруженный нейросетями, заявил в беседе с Life.ru эксперт РОЦИТ Илья Гогуа.

Сегодня сгенерировать фото или видео можно за пару минут — достаточно написать текстовый запрос или загрузить образец. Результат получается настолько реалистичным, что отличить подделку от оригинала способны лишь специалисты. Они обращают внимание на странную мимику, неестественную кожу или рассогласованность эмоций. Обычный же пользователь видит идеальную картинку и легко ведется.

Психологический механизм здесь старый, но с новым инструментарием. В 1990-х и 2000-х женщины годами переписывались с заключенными, отправляли им посылки, веря обещаниям. Теперь вместо писем — видеоролики с «мужчиной мечты», и это многократно усиливает эффект доверия.

Жертвами становятся не только одинокие или наивные люди, но и вполне успешные. Уверенность в собственной проницательности играет с ними злую шутку: человек не допускает мысли, что его могут обмануть, и теряет бдительность, говорится в материале.