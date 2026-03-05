Нефтяная удавка Трампа оставила миллионы жителей Кубы без электричества

Отключение электроэнергии на Кубе оставило миллионы людей без электричества на фоне нехватки нефти из-за устроенной США блокады. Последнее отключение омрачает ситуацию на острове, столкнувшемся с сокращением запасов нефти и усилением давления со стороны Вашингтона.

В среду в западной части Кубы произошло отключение электроэнергии, в результате чего миллионы людей в Гаване и за ее пределами остались без электричества. Последнее отключение затронуло остров, который борется с истощающимися запасами нефти и разрушающейся электросетью, пишет Associated Press.

Правительственный Союз электросетей подтвердил отключение электричества, заявив, что оно затронуло людей от восточного города Пинар-дель-Рио до центрального города Камагуэй.

Ведомство сообщило, что бригады работают над восстановлением электроснабжения, и опубликовало фотографию, на которой премьер-министр Мануэль Марреро Крус встречается с Висенте де ла О Леви, министром энергетики и горнорудной промышленности, “чтобы уточнить детали отключения и следующие шаги, которые необходимо предпринять для его восстановления”.

“Мы полагаемся на опыт и усилия электромонтеров, которые помогут преодолеть эту ситуацию в кратчайшие сроки”, - написал Марреро на странице соцсети X.

Тем временем де ла О Леви сообщил, что одна из электростанций, пострадавшая от отключения электроэнергии, заработала.

“Мы работаем над восстановлением национальной электросистемы в условиях сложной энергетической ситуации”, -

сообщил министр энергетики.

Государственные СМИ сообщили, что перебои в работе были вызваны остановкой термоэлектростанции Antonio Guiteras к востоку от Гаваны из-за утечки в ее котле.

Отключение электричества застало 63-летнюю Одалис Санчес с внуком на улице, рассказывает Associated Press. Она не могла ходить из-за недавней операции, поэтому позвонила кому-то, чтобы ее подвезли домой. Около 200 человек ждали на автобусной остановке рядом с ней. Но автобусы не ходили из-за нехватки топлива, поэтому они пытались добраться любыми доступными способами, включая автостоп.

“Мне нужно иметь возможность добраться домой, чтобы посмотреть, что я могу сделать”, - говорит Санчес. “Без электричества вы ничего не сможете сделать. Мой внук тоже учится, и мне приходится готовить ему еду. Общественный транспорт не помогает”.

Это уже второе подобное отключение в западном регионе Кубы за последние три месяца, напоминает Associated Press.

Пока не ясно, что стало причиной отключения в среду.

В начале декабря отключение электроэнергии в западном регионе острова продолжалось почти 12 часов. Официальные лица заявили, что неисправность в линии электропередачи, соединяющей две электростанции, вызвала перегрузку и привела к коллапсу в западном секторе энергосистемы.

Куба борется с сокращением запасов нефти после нападения США на Венесуэлу в начале января, в результате которого были остановлены важнейшие поставки нефти из этой южноамериканской страны. Позже в том же месяце Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины для любой страны, продающей или снабжающей Кубу нефтью.

Associated Press приводит пример 76-летнего Эрнесто Коуто Мартинеса, который сказал, что он справится с очередным отключением электроэнергии “с духом, присущим всем кубинцам”.

“Мы должны продолжать бороться. Другого выхода нет”, - сказал он. “Мы должны двигаться вперед, блокада это или нет”.

В прошлом месяце правительство Кубы приняло жесткие меры по экономии топлива и предупредило, что до середины марта в девяти аэропортах острова не будет авиакеросина.

До нападения США на Венесуэлу остров уже страдал из-за разрушающейся электросети, дефицита электроэнергии и перебоев в поставках топлива, напоминает Associated Press.