Мужчину зарезали около метро в Москве

Мужчину зарезали около станции метро «Сокол» в Москве. Об этом в четверг, 5 марта, сообщил Telegram-канал «112».

По предварительной информации, вечером между тремя мужчинами вспыхнула ссора. В ходе конфликта 28-летний участник достал нож и ударил им оппонентов. Один из пострадавших погиб на месте, второго доставили в больницу.

Очевидцы обезвредили подозреваемого и удерживали его до приезда полиции. Мужчину задержали, сейчас его допрашивают. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, уточняется в публикации.

Ранее женщина убила своего знакомого в квартире дома на Большой Филевской улице в Москве. Подозреваемая нанесла ему ножевое ранение, которое стало смертельным. Злоумышленницу задержали и заключили под стражу.

До этого мужчина зарезал знакомого на юге Москвы. Инцидент произошел в квартире дома на Россошанской улице. Фигурант 13 раз ударил потерпевшего ножом. Подозреваемого задержали и позднее отправили его в СИЗО.