Экс-глава ГВСУ Выгулярный признал вину в хищении 9 млрд рублей у МО

Бывший начальник Главного военно-строительного управления №8 Вадим Выгулярный, фигурант дела экс первого заместителя министра строительства ДНР Юлии Мерваезовой о хищении у МО при строительстве на общую сумму более 9 млрд рублей, признал вину.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на документ.

«Выгулярный признаёт себя виновным, раскаивается и готов содействовать органам предварительного расследования», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что ущерб по делу Мерваезовой превысил 9 млрд рублей.