В Приморье за сутки ликвидировали четыре лесных и природных пожара

В Приморье специалисты региональной авиабазы за прошедшие сутки, 4 марта, ликвидировали два лесных и два природных возгорания. Об этом сообщает сообщает пресс-служба правительства края.

Первое возгорание произошло на территории Сергеевского лесничества в Партизанском муниципальном округе. Пожар охватил шесть гектаров и был потушен за четыре часа. Затем новое возгорание возникло уже на другом квартале этого лесничества. С огнем, который охватил четыре гектара, пожарные боролись три часа. В обоих случаях возгорание произошло по халатности людей.

Кроме того, 4 марта были потушены два ландшафтных пожара. Одно возгорание ликвидировано в трех километрах от села Старая Каменка в Лазовском муниципальном округе, горело семь гектаров сухой травы. Еще один пожар потушили близ населенного пункта Васильевка Партизанского муниципального округа. Огонь не вышел за пределы одного гектара.

В правительстве Приморья напомнили, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрены серьезные штрафы - до 60 тысяч рублей для граждан и до двух миллионов рублей для юридических лиц.

В условиях особого противопожарного режима суммы увеличиваются, вплоть до штрафа в размере трех миллионов рублей, либо лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом.