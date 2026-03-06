Взрыв бензовоза произошел на востоке Москвы

В районе Косино на восточной окраине Москвы произошел взрыв бензовоза, сообщили очевидцы Shot.

По данным источников, около 40 минут назад жители района стали свидетелями яркой вспышки и пламени, вызванных взрывом бензовоза, который находился рядом с газовой заправкой. Зарево от пожара и взрыва было видно на расстоянии нескольких километров, в том числе и в Барыбино.

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, которые занимаются ликвидацией последствий инцидента. По предварительной информации, площадь возгорания составила 78 квадратных метров. В настоящее время причины происшествия устанавливаются. На данный момент информации о пострадавших не поступало.