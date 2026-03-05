Развращавшего воспитанницу тренера-педофила осудили во Владивостоке

Во Владивостоке вынесли приговор тренеру-педофилу, который развращал несовершеннолетнюю воспитанницу. Об этом сообщает "ФедералПресс".

Все случилось в период с августа 2021 по май 2023 года - 14-летняя спортсменка сопровождала тренера на выездные соревнования, где они останавливались в гостинице. Именно там мужчина совершал надругательства в отношении девочки. Позже она рассказала об этом взрослым, и тренера задержали.

Расследование по факту произошедшего длилось около двух лет. В результате суд счел доказательства убедительными и назначил мужчине наказание в виде 12,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Защита заявила о намерении обжаловать приговор.

За почти 40 лет карьеры тренера от его действий могли пострадать десятки детей - некоторые из них, узнав о разбирательстве, дали показания. На момент преступления педофил работал в спортшколе "Старт".