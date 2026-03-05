Три человека пострадали в результате атаки БПЛА на Саратов

В пресс-службе губернатора Саратовской области Романа Бусаргина заявили, что три человека пострадали в результате ночной атаки БПЛА на Саратов.

«Три человека находятся в медицинских учреждениях в настоящий момент», — указали РИА Новости в пресс-службе.

Уточняется, что среди пострадавших нет людей в тяжёлом состоянии. Всем получившим ранения медицинская помощь оказывается в полном объёме.

Ранее в Минобороны России сообщали, что силы ПВО сбили за ночь над регионами России 76 украинских БПЛА.