Верховный суд оправдал петербуржца, обвиненного женой в педофилии

Жителя Санкт-Петербурга, ранее получившего срок по делу о педофилии, оправдал Верховный суд (ВС) России. Об этом стало известно mk.ru.

Петербуржец попал под суд по ложному обвинению бывшей жены в насильственных действиях сексуального характера против их дочери (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК).

В ноябре 2022 года женщина сняла мужа и ребенка на видео в ванной и подала заявление в полицию. Мужчина вину отрицал, ссылаясь на семейный конфликт.

Эксперты не нашли на записи признаков сексуального характера, а психолого-сексолого-психиатрическая экспертиза опровергла педофилию, однако Василеостровский районный суд вынес вердикт - 12,5 года колонии, апелляция и кассация приговор подтвердили.

Тем не менее судья апелляции отметил, что доводы обвиняемого не были опровергнуты стороной обвинения. ВС рассмотрел дело в закрытом заседании и отменил приговоры, распорядившись освободить осужденного с правом реабилитации. ​ По данным издания, в настоящее время бывшая жена мужчины живет в общей квартире вместе с детьми.