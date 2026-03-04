Один человек погиб при обрушении кровли цеха под Тулой

Один человек погиб при обрушении кровли одного из цехов на предприятии по производству металлоконструкций на Заводской улице в Узловой. Предварительно, под завалами находится еще один человек. Об этом в среду, 4 марта, сообщили в пресс-службе управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Тульской области.

© Вечерняя Москва

— По предварительным данным, 42 человека находились в цеху, 40 вышли самостоятельно, один человек погиб, один остался под завалами, — передает сообщение областного управления ведомства ТАСС.

В городе Златоусте в Челябинской области рабочего насмерть задавило обломками заводского цеха, который обрушился во время сноса заброшенной части предприятия. Спасатели обнаружили тело 33-летнего мужчины при разборе завалов.

19 февраля губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил об обрушении крыши одного из цехов завода «Моторинвест», которое находится в Краснинском округе. После произошедшего руководитель округа Сергей Поляков организовал работу оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС.