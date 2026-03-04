Стали известны последние слова Умара Джабраилова перед самоубийством

Предприниматель и бывший сенатор Умар Джабраилов незадолго до самоубийства поужинал в ресторане, после чего вернулся в номер. Он отправил своему охраннику снимок, сопроводив его двумя словам — «принял решение». Мужчина поспешил к своему начальнику на помощь, но не успел его остановить, из-за запертой двери, Об этом сообщил Starhit.

© Вечерняя Москва

Джабраилов покончил с собой в апартаментах на Тверской-Ямской улице 2 марта. Специалисты столичного СК начали проверку по факту гибели бизнесмена. Несмотря на это, правоохранители уверены, что в его смерти не прослеживается криминальной составляющей. Он мог наложить на себя руки из-за финансовых трудностей.

У покончившего с собой бизнесмена остались двое дочерей. Он довольно мало рассказывал о личной жизни, и до сих пор остается неизвестным, кто является матерью девушек. Даната и Альвина после расставания родителей не перебрались к обеспеченному отцу, а остались с мамой в Европе.

Джабраилов уже пытался совершить самоубийство ранее

Журналисты рассказали, что экс-сенатор от Чечни незадолго до самоубийства часто говорил об одиночестве и о накопившихся проблемах. По словам самого Джабраилова, у него не было собственного жилья и он уже около полугода снимал квартиру.