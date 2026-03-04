Обломки БПЛА упали на территории трех санаториев в Геленджике

Обломки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины упали на территории трех санаториев в Геленджике. Об этом в среду, 4 марта, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

По информации ведомства, инцидент произошел в селе Кабардинка. Пострадавших нет, инфраструктура не повреждена.

— Фрагменты беспилотников упали на территории трех санаториев. В двух из них туристы не проживали, в третьем — гостей на время отражения атаки эвакуировали в безопасное место, — говорится в сообщении.

В настоящее время на местах происшествия работают экстренные и специальные службы, передает Telegram-канал оперштаба.

В феврале в Краснодарском крае из-за падения фрагментов украинских дронов пострадали два человека в поселке Ильском Северского района. Жителей оперативно госпитализировали и оказали всю необходимую медицинскую помощь. Также упавшие обломки беспилотников повредили четыре частных дома, в двух из них произошел пожар.