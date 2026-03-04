Россиянка подверглась нападению домашних собак

В Ленинском районе Уфы женщина подверглась нападению домашних собак. Об этом стало известно порталу Ufa1.ru.

По предварительным данным, хозяйкой животных оказалась мать российского участника специальной военной операции (СВО). Она выпустила питомцев на прогулку без намордников и поводков. В какой-то момент собаки набросились на местную жительницу.

Очевидцы и специалисты пояснили: из троих животных агрессию проявила только одна особь, которая и укусила пострадавшую. Две другие собаки не трогали горожанку.

Пострадавшая обратилась в травмпункт. Медики диагностировали у нее раны средней трети левой голени.

Животных после инцидента отвезли в ветеринарную службу для вакцинации от бешенства. После этого их планируют отправить в приют.

Ранее сообщалось, что алабай напал на 15-летнюю школьницу в Твери. По факту случившегося возбудили уголовное дело.