Россиянин решил растопить сердце экс-возлюбленной и сжег ее дом

В Прокопьевске задержан 39-летний мужчина, который совершил поджег дома своей бывшей 42-летней возлюбленной, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Фигурант — ранее не раз судимый за кражи, разбой и причинение тяжкого вреда здоровью, поделились подробностями в ведомстве.

По информации полицейских, 20 лет назад он состоял в отношениях с владелицей сгоревшего дома. По данным МВД, недавно он освободился из мест лишения свободы, решил восстановить былые отношения с пострадавшей и пришел к ней. На месте мужчина выяснил, что хозяйка жилища замужем. Тогда он проник в ее дом, залил в печь горючее и растопил ее, после чего ушел. Подчеркивается, что в момент пожара сама женщина дома отсутствовала.

В отношении мужчины возбуждено дело по статье УК РФ об умышленном повреждении имущества, он арестован.