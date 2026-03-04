В США девушку растерзали собаки собственной матери

В Южной Калифорнии не смогли спасти 26-летнюю девушку, на которую напали три собаки матери. Пострадавшая пыталась защитить от разъяренных животных своего 5-летнего сына, пишет газета New York Post (NYP).

© Газета.Ru

По данным правоохранителей, 26-летняя Эмили Пануко вместе с сыном специально приехала из Аризоны в гости к матери, чтобы посмотреть на недавно родившихся щенков. Когда мальчик подошел к коробке, чтобы погладить животных, на него набросились три взрослые собаки. Девушка закрыла сына своим телом. В результате она получила множественные ранения и не выжила. Мальчик также получил две тяжелые травмы и был госпитализирован.

Информации о породе животных предоставлено не было. Известно, что представители окружного управления по контролю за животными забрали собак, их впоследствии усыпили. Расследование нападения продолжается, пока неясно, будут ли кому-то предъявлены обвинения.

До этого американка была растерзана собакой, которую она взяла с улицы. Животное напало на другого питомца женщины. 38-летняя Барбара Брюингтон попыталась разнять собак, но бывший уличный пес переключился на нее. В результате женщина получила тяжелые травмы и не дождалась приезда скорой помощи. Как уточняется, собака Барбары выжила, а агрессивное животное усыпили сотрудники службы отлова.

Ранее американка отсудила почти $1 млн после нападения полицейской собаки.