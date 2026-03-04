Дрон ВСУ ударил по машине в Белгородской области, ранены трое
В среду, 4 марта, стало известно о еще трех пострадавших от атак украинской стороны белгородцах.
Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, очередной инцидент случился возле хутора Григорьевка в Волоконовском округе. Там беспилотник ударил по машине.
В результате ранения получили три человека. Двое мужчин и женщина госпитализированы в центральную районную больницу со множественными осколочными ранениями.
Автомобиль уничтожен.
По данным Минобороны РФ, за прошлые сутки над Белгородской областью ликвидированы четыре БПЛА самолетного типа.