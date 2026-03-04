Российский депутат резко заболел после открытой на пару с пчеловодом фермы

Следователи предъявили обвинение в хищении 300 миллионов рублей для майнинговой фермы двум жителям Красноярского края. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Им вменяется мошенничество. Речь идет о депутате Красноярского Заксобрания Алексее Бойкове и гендиректоре фирмы «Медоед» Кирилле Долгополове, уточняет «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго».

Долгополов арестован, а депутат объявлен в международный розыск. В соцсетях его команда опубликовала заявление о том, что он с семьей уехал в отпуск за пределы России, но во время отдыха у него произошел гипертонический криз, он лечился, но в последние две недели его состояние здоровья резко ухудшилось. Врачи ограничили ему авиаперелеты, но с их разрешения депутат намерен лично участвовать в расследовании. Его сторонники отметили, что следствию известны причины его отсутствия, подтвержденные медицинскими документами.

