Россияне с детьми застряли в Африке на четыре дня без еды и жилья

Российские туристы с детьми застряли на Маврикии на четыре дня без еды и жилья из-за отмены рейсов через Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Уточняется, что в государстве Африки не вводилось военное положение, поэтому эвакуационные самолеты не предоставляются. На ближайшие рейсы через Турцию билетов нет, их стоимость для семьи из трех человек составляет около миллиона рублей.

Туристы рассказали, что авиаперевозчики прекратили выдавать ваучеры на еду и жилье даже россиянам с детьми. При этом подчеркивается, что представителю консульства России удалось договориться о спецборте для соотечественников, однако власти Маврикия отказались заправлять его из-за санкций.

Сообщается, что отдыхающим рекомендовали снимать жилье на свои деньги и сохранять чеки. Возможно, по ним авиакомпании в будущем возместят потраченные средства. Однако известно, что у многих россиян нет с собой иностранных карт и необходимой суммы.

Ранее стало известно, что россияне застряли в Африке из-за закрытия неба над ОАЭ. Туристы не могут вылететь из Кении, Южно-Африканской Республики, Маврикия, Занзибара и других стран региона.