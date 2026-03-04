Осужденный на 11 лет блогер стал фигурантом нового уголовного дела

Следственный комитет по Москве возбудил новое уголовное дело в отношении блогера Майкла Наки* (признан в РФ иноагентом). Как сообщили в ведомстве, речь идет о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства. Поводом стал видеоматериал, который блогер разместил на одном из интернет-хостингов в мае 2024 года.

По данным следствия, в опубликованном ролике содержались призывы, угрожающие безопасности Российской Федерации. Конкретное содержание видео пока не раскрывается, однако действия блогера квалифицированы по соответствующей статье Уголовного кодекса. В связи с этим решается вопрос об объявлении его в международный розыск и избрании ему заочной меры пресечения в виде ареста.

Напомним, что для Майкла Наки* это не первое уголовное преследование. В августе 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил его к 11 годам лишения свободы по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России. Основанием тогда стали видеоролики о событиях на Запорожской АЭС и в Мариуполе. Материалы содержали недостоверную информацию о действиях Российской армии. Вину блогер не признал и покинул территорию РФ.

Кроме того, в открытых источниках ранее появлялась информация о том, что блогер признавался в финансировании ВСУ, а в 2022 году на своем YouTube-канале рекламировал сбор средств на закупку дронов для украинских формирований. На данный момент все материалы по новому делу переданы в суд для избрания меры пресечения. Ожидается, что в ближайшее время Наки* будет объявлен в международный розыск.

*признан иноагентом в РФ