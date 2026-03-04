Шокирующее преступление в Югре: отец 10 лет насиловал собственных детей

Югорчанин на протяжении нескольких лет совершал страшные преступления против своих несовершеннолетних детей. Преступник не только издевался над дочерью и сыном, но и распространял порнографические материалы. В материалах дела разбирался «ФедералПресс».

© РИА "ФедералПресс"

«Суд рассмотрел показания несовершеннолетних пострадавших, официального представителя, свидетельства очевидцев, выводы судебно-медицинской, генетической и комплексной психолого-психиатрической экспертиз, секретно записанные аудиофайлы, а также материалы с мест происшествий и содержимое сотовых телефонов», – говорится в материалах суда.

Установлено, что отец с 2014 по 2024 год отец систематически насиловал дочь 2007 года рождения и совершал другие насильственные действия против сына 2013 года рождения. Насилие над девочкой совершалось с раннего детства, а в декабре 2023 года преступник отправил ей через интернет порнографические материалы.

Суд признал мужчину виновным по нескольким статьям УК РФ и приговорил к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

После освобождения преступник еще два года будет находиться под жестким надзором: ему запретят менять место жительства, выезжать за пределы района без разрешения и приближаться к местам скопления детей.

Потерпевшим детям осужденный обязан выплатить компенсацию морального вреда – по одному миллиону рублей каждому.

