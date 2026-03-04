Школьник прокатился на сцепке между вагонами на станции метро «Первомайская»

В Москве 12-летний школьник прокатился на сцепке между вагонами поезда на станции метро «Первомайская». Мальчика вовремя заметил машинист. Об этом в среду, 4 марта, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

— На станции «Первомайская» 12-летний мальчик встал ногой на сцепку между вагонами электропоезда и, держась руками за поручни, проехал в таком положении несколько метров. Машинист, заметив произошедшее, остановил состав и передал информацию дежурному и полиции, — рассказали на сайте ведомства.

Школьник убежал, однако впоследствии его нашли. Ребенка вместе с его матерью доставили в полицейский участок, где в отношении женщины составили административные протоколы. Полицейские побеседовали с подростком и объяснили ему, как стоит вести себя в метро и на других транспортных объектах. Силовики также рассказали школьнику о том, к чему может привести занятие зацепингом.

В конце января на сцепке вагонов решила проехаться 39-летняя женщина. Правонарушительницу заметил сотрудник метро. Он снял женщину со сцепки. Позднее суд арестовал ее на семь суток.