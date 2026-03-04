Верховный суд отменил странный приговор по делу о педофилии

Верховный суд 4 марта полностью оправдал 40-летнего жителя Санкт-Петербурга по обвинению в педофилии к собственной дочери. Высшая судебная инстанция приняла решение уголовное дело прекратить, а его самого освободить из мест лишения свободы.

События, которые легли в основу уголовного дела, произошли в один из дней ноября 2022 года. Денис Г. уложил двоих маленьких детей, прочитал им сказку на ночь. Когда они заснули, он пошел мыться. Так случилось, что дочь проснулась и забежала в ванную, где находился отец. Это увидела жена и тут же включила видеозапись на телефоне. Женщина уверяла: он продемонстрировал 4-летней дочери свой половой орган. Мужчина это категорически отрицал. Точнее, подтвердил, что мылся голым (а как еще?), но когда забежала дочка, прикрыл рукой причинной место. На видеозаписи, собственно, именно это и было зафиксировано.

Как бы то ни было, жена написала заявление в правоохранительные органы. Мужчина объясняет это тем, что они с супругой переживали кризис в отношениях. Он предполагает, что она решила таким способом его наказать... Как бы то ни было, этот единственный эпизод с мытьем в ванной вылился в обвинение по статье 132 часть 4 «б» УК (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Эксперты, которые изучили запись, сделали вывод: «На представленных видеоизображениях отсутствует демонстрация половых органов со стороны мужчины ребенку и отсутствуют какие бы то ни было действия сексуального характер». Комплексная судебная психолого-сексолого-психиатрическая экспертиза не нашла у мужчины склонности к педофилии.

И тем не менее Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга 13 марта 2024 года приговорил мужчину к 12 годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Апелляция и кассация с этим согласилась. Но было особое мнение судьи Санкт-Петербургского городского суда (он рассматривал апелляцию) Боровкова. Цитирую: «исследованными судом доказательства наличия в действиях Г. признаков состава преступления не установлено. Доводы Г. о несовершении им инкриминируемых действий не опровергнуты».

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда России рассмотрела это дело в закрытом заседании. Итог: дело прекратить за отсутствием в действиях Г. состава преступления. Высшая инстанция постановила освободить осужденного из ИК в Башкирии, где он находится сейчас. Она также признала за мужчиной право на реабилитацию. К слову, он сам участвовал в заседании по видеосвязи.

Все эти годы за освобождения сына боролась его мама. Она изначально не верила невестке (супруги развелись на стадии следствия). Бывшая жена Г., кстати, проживает в квартире, где все произошло, с новым избранником.

Примечательно, что накануне, 3 марта, группа родственников граждан, осужденных по 132-й статье УК (как они считают — ложно обвиненных) подали внепроцессуальное обращение в Верховный суд. Они просили в нем обратить внимание на системную проблему в таких делах, которая выражается в том, людей приговаривают к огромным срокам только со слов, не подтвержденных другими доказательствами.