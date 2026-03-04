Полиция Великобритании возобновила расследование давнего убийства

Полиция Великобритании запустила новый призыв к общественности в нераскрытом деле об убийстве 25-летней Мелани Холл, которая исчезла почти 30 лет назад после похода в ночной клуб. Следователи надеются, что новые сведения, вызванные возобновленным вниманием к делу, помогут наконец добиться справедливости для ее семьи и установить виновного.

Драма, начавшаяся в июне 1996 года, до сих пор остается одной из самых загадочных и трагичных в британской криминальной истории. Мелани Холл, выпускница университета и сотрудница службы здравоохранения, была последний раз замечена на танцполе ночного клуба на Уолкот-стрит в Бате вскоре после часа ночи 9 июня 1996 года, когда ее друзья уже покинули заведение.

Её останки были обнаружены только 13 октября 2009 года: рабочий наткнулся на черные мешки с костями у съезда с автомагистрали. Тело было тщательно завернуто и перевязано веревкой, а почти все личные вещи девушки так и не были найдены, что сильно усложнило расследование.

С тех пор дело оставалось открытым, но продвижения в нем почти не было. Лишь сейчас, почти через три десятилетия после исчезновения, следователи вновь обратились к людям, которые могли оказаться свидетелями событий той ночи или заметить что-то важное в последующие дни.

Новая волна призывов к свидетелям связана с тем, что вот-вот исполнится 30 лет с момента исчезновения Мелани, и следователи решили воспользоваться этим рубежом, чтобы вдохнуть новую жизнь в многолетнее дело.

Полиция намерена обратиться к людям, которые находились в центре Бата в ночь 8–9 июня 1996 года, а также к тем, кто мог заметить что-то важное в последующие дни, – например, автомобили или подозрительных людей в районе автомагистрали, где позднее нашли ее останки.

В недавнем национальном телеобращении детектив, ведущий расследование, призвал всех, кто был в клубе и его окрестностях той ночью, вспомнить любые детали.

«Мы считаем, что существует высокая вероятность того, что Мелани покинула клуб с тем, кто стал её убийцей», – сообщил следователь, добавив, что сбор информации сейчас имеет особую важность.

Полиция также обращает внимание на то, что многие предметы, связанные с делом, включая одежду, сумку и украшения, которые Мелани носила в ночь исчезновения, до сих пор не обнаружены. Следователи считают, что если свидетели смогли бы вспомнить, где они могли их видеть, это дало бы дополнительный толчок расследованию.

Жители могут сообщить любую информацию по телефону или через специальный интернет-портал, созданный для этого дела. При желании они могут оставаться анонимными, а правоохранительные органы гарантируют конфиденциальность и даже предлагают вознаграждение за сведения, которые помогут продвинуть расследование.

Помимо официальных запросов в деле участвует благотворительная организация, которая предлагает до £20 000 за информацию об ответственных за убийство. Такие вознаграждения редко предлагаются спустя десятилетия после преступления, что свидетельствует о серьезных и целенаправленных стремлениях следствия получить новую информацию и раскрыть дело.

С течением времени полиция провела десятки расследований, арестовала несколько подозреваемых и опросила сотни свидетелей, но без обвинительных приговоров дело оставалось без решения. Теперь, благодаря новым технологиям, аналитикам и возобновлённому вниманию СМИ, следователи рассчитывают найти недостающие куски головоломки, которые помогут выйти на след убийцы Мелани Холл.

Родные Мелани – ее отец и сестра – на протяжении всех этих лет неоднократно обращались к общественности с просьбой не забывать о ней. Сейчас они вновь надеются, что недостающие сведения помогут наконец ответить на вопросы, которые остаются без ответа почти тридцать лет.