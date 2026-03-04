Иностранец попытался ледорубом вскрыть банкомат в центре Москвы

Иностранец попытался украсть деньги из банкомата, расположенного на 1-й Тверской-Ямской улице в столице. Мужчина пытался вскрыть его с помощью ледоруба, но у него не получилось. Об этом в среду, 4 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

— Злоумышленник, находясь на 1-й Тверской-Ямской улице, вошел в помещение одного из банков, где при помощи инструмента для колки льда и снега попытался вскрыть банкомат, в котором находилось 3 миллиона 970 тысяч рублей. После неудачной попытки мужчина покинул место происшествия, — рассказали на сайте ведомства.

Полицейские оперативно задержали приезжего. В его отношении завели уголовное дело и отправили в СИЗО. Иностранцу грозит до 10 лет колонии.

Ранее другой мужчина решил похитить 200 тысяч рублей из банкомата в ТЦ «Свиблово» в Москве. Для этого он купил петарды. Затем подозреваемый пришел на место, поджег их и положил в купюроприемник. Петарды взорвались, но мужчина побоялся подойти и забрать деньги. В итоге его задержали и позднее заключили под стражу.