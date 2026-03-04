На Амуре дебошир избил полицейского за то, что тот отказался брать взятку

В Благовещенске вынесли приговор дебоширу, который избил полицейского, отказавшегося брать у него взятку. Об этом сообщает Благовещенский городской суд Амурской области.

Инцидент произошел в октябре прошлого года в аэропорту Благовещенска. Пьяный дебошир нарушал общественный порядок — его задержали. Мужчина захотел избежать административной ответственности и положил на стол инспектору 5 тысяч рублей.

Однако правоохранитель отказался от взятки и сообщил о попытке подкупа. Тогда нарушитель ударил полицейского рукой по голове и ногой по голеностопу.

В суде мужчина признал свою вину и раскаялся. Он также извинился и возместил ущерб. Суд учел это, а также благотворительную деятельность подсудимого как смягчающие обстоятельства. По совокупности преступлений ему назначили штраф в 50 тысяч рублей, а также обратили изъятую купюру, которая предназначалась для взятки, в доход государства.

Ранее в Новой Москве экс-главврач поликлиники и его зам попались на взятках.