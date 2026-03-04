Сотрудница школы растлевала воспитанника и пичкала его наркотиками

В канадской провинции Остров Принца Эдуарда разгорелся скандал с участием 42-летней школьной консультантки. Женщина по имени Бетани Тумбс оказалась на скамье подсудимых по обвинению в растлении несовершеннолетнего ученика.

Информацию распространил местный телеканал CBC News.

Тумбс работала в школе консультантом и специализировалась на помощи подросткам с проблемным поведением. Один из её подопечных часто пропускал занятия, и педагог взяла над ним особую опеку: проводила индивидуальные занятия и даже подвозила юношу до школы. Формально работа была завершена, однако вскоре отношения вышли далеко за профессиональные рамки.

Спустя некоторое время женщина вступила с бывшим подопечным в интимную связь. Встречи продолжались несколько раз в неделю. Параллельно Тумбс снабжала подростка спиртным и легкими наркотиками, окончательно втягивая его в криминальную и аморальную среду.

Разоблачение произошло после того, как между «любовниками» вспыхнула серьёзная ссора, переросшая в драку. Примечательно, что после инцидента оба независимо друг от друга обратились в полицию. Именно это и помогло следствию быстро установить все обстоятельства противоправных отношений.

Поначалу Тумбс отрицала свою вину, но позже под давлением неопровержимых доказательств признала, что совратила несовершеннолетнего. Сейчас идёт судебное разбирательство. Ожидается, что приговор женщине будет вынесен в мае.