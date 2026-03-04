22 человека задержаны после беспорядков в московском ТЦ

Сотрудники полиции задержали 22 человека после беспорядков в московском торговом центре. Среди них 16 подростков, которые нарушали общественный порядок на фудкорте в ТЦ «Саларис» в районе Коммунарка. Об этом сообщили в столичном главке МВД агентству ТАСС.

В ходе мониторинга сети полицейские обнаружили видео, на которых группа подростков нарушала порядок. После проверки задержанных доставили в отдел. У них изъяли перцовые баллончики, пусковое устройство, патроны, а также телефоны с фотографиями, содержащими признаки экстремистской символики.

Законных представителей несовершеннолетних привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию. Сами подростки получили штрафы за мелкое хулиганство. Двоих взрослых задержанных ждёт депортация.

Одного безнадзорного подростка поместили в центр временного содержания для профилактической работы. Четверых несовершеннолетних поставили на учёт.