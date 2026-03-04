Бизнесмен Умар Джабраилов перед смертью три дня не покидал свое жилье. Об этом в среду, 4 марта, пишет Mash.

По данным Telegram-канала, свои последние дни предприниматель провел в одиночестве и лишь перед смертью вышел поужинать в ресторан.

Джабраилов покончил с собой в апартаментах на Тверской-Ямской улице 2 марта. СК начал доследственную проверку по факту его гибели. Предположительно, бизнесмен совершил суицид из-за финансовых проблем.

Журналисты рассказали, что экс-сенатор от Чечни незадолго до самоубийства часто говорил об одиночестве и о накопившихся проблемах. По словам самого Джабраилова, у него не было собственного жилья и он уже около полугода снимал квартиру.

По данным следствия, предприниматель мог наложить на себя руки из-за финансовых трудностей. Однако дочь Джабраилова утверждает, что его заставили совершить суицид из-за раскрытых файлов по делу торговца людьми Джеффри Эпштейна, в которых он находился.

Собчак высказалась о смерти экс-возлюбленного Джабраилова

Помимо этого, СМИ сообщили, что перед самоубийством у предпринимателя заблокировали счета ИП. Первая блокировка произошла летом 2025 года по причине отсутствия налоговой декларации.