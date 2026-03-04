Россиянку унесло в открытый океан в Индонезии

Россиянка погибла в последний день отпуска в Индонезии. По данным Shot, ее унесло мощным течением в открытый океан.

© Adoel Putra/iStock.com

Сообщается, что 51-летняя женщина отдыхала за границей около месяца. В последний день отпуска она с друзьями отправилась на пляж Парангтритис. Там она отошла, чтобы сделать фотографии и поплавать. Когда женщина не вернулась, ее друзья отправились на поиски.

По словам очевидцев, россиянку унесло течением в открытый океан. Когда ее спасли, она уже была без сознания. На пляже ей провели сердечно-легочную реанимацию и вызвали медиков, но они только констатировали смерть.

Авторы материала отмечают, что пляж известен своими мощными волнами и опасными подводными течениями: местные рекомендуют не заходить в воду, сообщается в публикации.

Ранее похожий инцидент произошел в Испании. Гигантская волна смыла толпу туристов с пирса на острове Тенерифе. В результате трагедии погибла 79-летняя женщина, еще 10 человек получили травмы. Высота волн достигала 4,5 метра. Штормы также наблюдались в Санта-Крус-де-Тенерифе, там жертвами стихии стали еще двое мужчин.