С Никиты Ефремова* требуют взыскать 3,5 миллиона рублей через суд

Super выяснил, что компания ООО «Единое видео» подала в суд на блогера и предпринимателя Никиту Ефремова* (Внесён в перечень террористов и экстремистов). Об этом свидетельствуют данные с сайта Картотеки арбитражных дел.

© соцсети

Дело было зарегистрировано 2 марта. Компания требует взыскать с Никиты Ефремова* 3 574 468 рублей, однако причина подачи иска пока остаётся неизвестной. Согласно данным сервиса Rusprofile, ООО «Единое видео» специализируется на разработке программного обеспечения. В картотеке арбитражных дел указано, что спор относится к разделу «экономических споров по гражданским правоотношениям».

Напомним, что в декабре прошлого года блогера Никиту Ефремова* приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. По данным следствия, он финансировал деятельность организации, включённой Минюстом в реестр иностранных агентов, признанной экстремистской и запрещённой в России. 16 августа блогер на глазах возлюбленной был задержан силовиками в аэропорту.