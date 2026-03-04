Раскрыт диагноз «слишком красивой» серийной убийцы из Южной Кореи

У 21-летней серийной убийцы из Южной Кореи по фамилии Ким, которая подозревается в расправе как минимум над двумя мужчинами, обнаружили диссоциальное расстройство личности (психопатия). Об этом сообщило издание The Korea Times.

По данным полицейского участка в районе Ганбук в Сеуле, Ким прошла тест «Пересмотренный контрольный список психопатии», который используется для определения наличия и степени психопатии у людей. Тест состоит из 20 пунктов, которые позволяют оценить импульсивность, отсутствие эмпатии, хладнокровность и другие черты личности. Как выяснилось, Ким набрала 25 баллов из 40 возможных, что указывает, что у нее есть психопатия. Полицейские заявили, что прикрепили результаты теста к делу подозреваемой.

Ким задержали 19 февраля по подозрению в серии убийств. Изначально сообщалось о трех жертвах девушки. По версии следствия, в период с декабря 2025 года по февраля 2026-го она дала трем мужчинам в мотеле средства от похмелья, куда добавила запрещенные вещества. В результате двое не выжили, еще одному был причинен серьезный вред здоровью.

Во время следствия стали известны новые возможные эпизоды этого громкого дела. По данным газеты «Чунъанъ ильбо», число жертв серийной убийцы может вырасти до пяти.

В социальных сетях подозреваемая в серии убийств стала звездой за счет своей внешности. За короткий срок число подписчиков Ким выросло более чем на восемь тысяч человек. Мужчины признаются ей в любви, заявляя, что она «слишком красива», чтобы быть преступницей.

