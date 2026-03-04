СК возбудил дело после падения глыбы льда на ребенка в московском поселке

Следователи возбудили уголовное дело после того, как на мальчика упала ледяная глыба с крыши одного из корпусов дома отдыха в московском поселке Ерино. Ребенок получил травмы. Об этом в среду, 4 марта, сообщили в пресс-службе информационного центра Следственного комитета России.

© Вечерняя Москва

— В ГСУ СК России по городу Москве по данному факту возбуждено уголовное дело, — рассказали в Telegram-канале информационного центра ведомства.

Врачи доставили 11-летнего мальчика в больницу. Председатель СК Александр Бастрыкин поставил ход расследования дела на личный контроль. Он потребовал доложить ему об установленных обстоятельствах произошедшего инцидента.

Ранее в двух населенных пунктах Подмосковья пострадали два человека после схода наледи с крыш домов. 13 февраля глыба льда упала на девочку в Ступине. Ребенка госпитализировали. В тот же день снег свалился на мужчину около жилого дома в Солнечногорске. Ему также потребовалась помощь врачей. СК возбудил уголовные дела.