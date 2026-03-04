Суд отказался изменить пожизненный приговор "ангарскому маньяку"

Иркутский областной суд отказался изменить приговор, вынесенный судом первой инстанции по одному из резонансных уголовных дел так называемого "ангарского маньяка", бывшего милиционера, серийного убийцы Михаила Попкова, на счету которого более 90 жертв.

В середине января защитник Попкова, которого дважды приговорили к пожизненному сроку за десятки убийств, обжаловал очередное решение суда. Адвокат не согласился с приговором, вынесенным в минувшем декабре по делу о двойном убийстве, совершенном преступником в 2008 году, когда Попков задушил в лесу двух женщин. Убийца признал вину и получил 10 лет колонии. По совокупности суд назначил пожизненный срок в колонии особого режима.

Коллегия областного суда рассмотрела апелляцию защиты, по мнению которой, у Попкова появилось право на прекращение дела за истечением сроков давности. Кроме того, адвокат указывал, что его подопечный находится в преклонном возрасте, нездоров, на момент преступления не был судим, характеризовался положительно. Однако исходя из повышенной общественной опасности преступления и прочих обстоятельств суд не счел возможным освободить фигуранта от уголовной ответственности.

"Приговор соответствует целям наказания - восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденного, предупреждению совершения им новых преступлений", - пояснили в объединенной пресс-службе судов Иркутской области.

Отметим, ранее экспертиза выявила у Михаила Попкова редкую патологию - гомицидоманию. Так специалисты называют непреодолимую склонность к совершению убийств.

Отбывая срок, "ангарский маньяк" неоднократно "вспоминал" о совершенных им преступлениях, за которые еще не понес наказания, и предоставлял следователям очередную информацию. О некоторых убийствах он рассказал после сеансов работы с гипнотизером.