Женщину избили и бросили в выгребную яму из-за 500 кг зерна

В Одесской области суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы за жестокое нападение на соседку. Об этом сообщили украинские медиа.

По данным следствия, обвиняемый был в состоянии алкогольного опьянения и пригласил женщину к себе домой, чтобы обсудить передачу 500 килограммов пшеницы.

Во время разговора между ними произошел конфликт. Мужчина начал избивать соседку руками и ногами по голове и телу. Также он бил ее металлической проволокой и бросил в нее кирпич.

Следствие установило, что мужчина сорвал с потерпевшей одежду и поджег ее. Кроме того, он поджег резиновый тапок.

В результате женщина получила серьезные травмы. У нее диагностировали сотрясение мозга, перелом носа, перелом обеих костей голени и ожоги второй и третьей степени на десяти процентах тела.

После избиения мужчина сбросил пострадавшую в выгребную яму глубиной около 1,8 метра. Он накрыл ее настилом и оставил там примерно на 18 часов без воды и помощи.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы.