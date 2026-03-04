Суд признал законным помещение в карцер соратника Шакро Молодого

Московский городской суд отменил решение нижестоящей инстанции и постановил отказать криминальному авторитету и другу Шакро Молодого Андрею Кочуйкову в требовании признать незаконным его помещение в карцер. Об этом в среду, 4 марта, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

— Административной коллегией Московского городского суда решение суда первой инстанции отменено и принято новое решение: в удовлетворении исковых требований Кочуйкова отказать, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

В ноябре прошлого года соратник Шакро Молодого обжаловал свой выговор за незаправленную кровать в колонии. Кочуйков, уже будучи на свободе, подал иск в московский суд. В итоге в инстанции удовлетворили его ходатайство и отменили взыскание в виде выговора и штрафного изолятора на семь суток.