Родители рассказали о ЧП с отравлением детей в челябинском бассейне

В челябинском бассейне дети отравились хлором. Как рассказала мама одного из пострадавших мальчиков, посетители, включая взрослых, которые находились в помещении с бассейном и парилкой, почувствовали себя плохо почти сразу, как вошли внутрь. Уже через десять минут их стало тошнить от сильного запаха хлора, начало резать глаза, рассказала женщина 360.ru.

© Газета.Ru

После появления симптомов недомогания родители обратились к администратору и попросили проверить вентиляцию в помещении, сообщила мама пострадавшего ребенка. По ее словам, представители учреждения сообщили, что вентиляция отключена, после чего посоветовали просто проветрить помещение, открыв окно. Родители после этого начали выводить детей в комнату отдыха или парилку, но на тот момент они уже отравились – начали кашлять и чихать.

После возвращения домой, по словам женщины, у ее сына усилились симптомы недомогания.

«У него открылся сильный сухой кашель, началась рвота, было головокружение и слабость. Рвало два дня, — сообщила она. — Скорая помощь предположила ротавирусную инфекцию, врач из детской поликлиники также не связывал симптомы с возможным воздействием хлора».

Женщина добавила, что сама также обратилась в травмпункт, где ей диагностировали ожог конъюнктивальных мешков обоих глаз. У других детей и их родителей появились схожие симптомы, одного ребенка госпитализировали, других оставили на лечение дома.

Пострадали от отравления дети 8, 11 и 13 лет. По словам женщины, она уже дала показания о случившемся.

Напомним, после инцидента с отравлением детей парами хлора в челябинском бассейне следователи возбудили уголовное дело после проверки по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Правоохранительные органы осмотрели место происшествия, а также изъяли из организации документы и назначили необходимые судебно-медицинские экспертизы.

