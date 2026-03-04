Студент 4 дня непрерывно играл в компьютер и умер

Студент из Тайваня перенёс кровоизлияние в мозг из-за непрерывной игры за компьютером. Об этом сообщает Oddity Central со ссылкой на медсестру медицинского учреждения.

Студент не отходил от монитора, делая перерывы только на еду и туалет. Игровой марафон продлился четыре дня и три ночи.

На четвёртую ночь молодой человек попытался встать, чтобы сходить в туалет, но внезапно закричал от боли и рухнул на пол без сознания. Врачи диагностировали разрыв мозговой артерии, вызвавший обширное кровотечение.

Медики провели экстренную операцию, однако состояние пациента оставалось тяжёлым. Его подключили к аппарату жизнеобеспечения и вводили препараты для поддержания давления. Спустя несколько месяцев родственники приняли решение отключить юношу от оборудования.