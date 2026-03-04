Десятки людей заразились тяжелым недугом в кафе на поминках

В Лабинске Краснодарского края 60 человек после поминок сразу попали в больницу с признаками острого отравления. У восьмерых из них, включая детей, диагностировали сальмонеллёз. Инцидент произошел в местном кафе, где в тот день царила полная антисанитария, передает Kub Mash.

© Московский Комсомолец

Очевидцы рассказали, что заведение в тот день принимало сразу две компании: одна еще доедала, другая уже толпилась у входа. Персонал не справлялся с наплывом, и родственники умершего были вынуждены сами помогать накрывать на столы. По словам посетителей, официантка накладывала картошку руками без перчаток, параллельно сидя в телефоне. Стаканы ополаскивали в мутной воде и сразу несли на раздачу, ложки были покрыты жиром, а котлеты внутри оказались сырыми. Люди списали это на суету и стресс и не стали скандалить.

Вечером того же дня десятки человек почувствовали резкое ухудшение самочувствия: жар, рвоту, диарею и слабость. Восьмерых госпитализировали в инфекционное отделение. Врачи подтвердили у пациентов сальмонеллёз.

Прибывшие на проверку сотрудники Роспотребнадзора обнаружили в кафе вопиющие нарушения. Выяснилось, что сырое мясо разделывали там же, где моют посуду, и там же хранили чистую. У сотрудников не оказалось медицинских книжек. В 14 пробах, взятых в заведении, нашли кишечную палочку.

Деятельность кафе приостановлена, зал закрыт. Хозяйка заведения получила штраф в 100 тысяч рублей. Однако пострадавшие настаивают на более серьёзном разбирательстве: из-за халатности персонала десятки людей, включая детей, оказались на больничной койке в тяжёлом состоянии.