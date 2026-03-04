Участницу призывавшего к свержению власти в России «Съезда народных депутатов» задержали

В Москве задержали Галину Фильченко — участницу организации «Съезд народных депутатов» (признана в России нежелательной и террористической). Об этом сообщает ТАСС.

Задержанная — последний участник организации, призывавшей к свержению власти и изменению конституционного строя в России. Фильченко была автором и разработчиком так называемых законодательных актов по местному самоуправлению России. Члены организации, созданной бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым (внесен в реестр иноагентов и заочно осужден по террористическим статьям), называли себя новым правительством России в изгнании.

В 2025 году у Фильченко прошли обыски в рамках дела учредителей организации «Депутаты мирной России» (внесена в список организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ).