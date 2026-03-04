Верховный суд оправдал женщину, ударившую своего мужа в детском саду

Верховный суд России отменил приговор жительнице Ставрополья, которая ударила по голове бывшего супруга, защищая себя и ребёнка. Женщину признали невиновной и реабилитировали, сообщает РИА Новости.

© Московский Комсомолец

Инцидент произошёл в феврале 2020 года. Женщина приехала в детский сад вместе со свёкром, чтобы увидеть детей. Там к ним подошёл бывший муж. Между ними вспыхнул конфликт.

По данным следствия, мать держала на руках младшего сына. Мужчина вырвал ребёнка и бросил его под колесо припаркованной машины, после чего начал избивать женщину, нанося удары в грудь. В ответ она ударила его несколько раз по голове. Потерпевший заявил, что получил черепно-мозговую травму.

Мировой судья признал женщину виновной в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью и оштрафовал на 5 тысяч рублей. Апелляция и кассация оставили приговор в силе.

Верховный суд пришёл к выводу, что диагноз «сотрясение головного мозга» не подтверждён объективными данными и не может использоваться в экспертной оценке. Дело прекратили за отсутствием состава преступления.

Свёкор, который пытался защитить невестку, тоже пострадал. По словам «потерпевшего», отец резко дёрнул его за шарф, из-за чего ему диагностировали острый ларингит. Отцу также назначили штраф в 5 тысяч рублей.

Это решение Верховный суд отправил на новое разбирательство — нижестоящие инстанции не изучили все обстоятельства и не назначили повторную экспертизу.