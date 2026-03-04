Силовики оцепили территорию у Савеловского вокзала в Москве

Сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию у Савеловского вокзала в Москве. Это связано с панихидой по погибшему в результате теракта полицейскому Денису Братущенко. Об этом в среду, 4 марта, сообщил «Вечерней Москве» осведомленный источник.

— Полиция оцепила прилегающую территорию Савеловского вокзала. Это связано с тем, что сегодня пройдет панихида по погибшему полицейскому. Выход в город частично перекрыт с самого вокзала. Также временно недоступен второй вход в метро. Людей просят пользоваться первым входом, — рассказал источник.

С момента теракта, произошедшего у Савеловского вокзала, прошло девять дней. Взрыв прозвучал в ночь с 23 на 24 февраля. Тогда неизвестный подошел к служебной машине и совершил самоподрыв. В результате теракта погиб полицейский. У Братущенко остались жена и двое несовершеннолетних детей. Из-за взрыва также пострадали двое других силовиков.

Следователи возбудили уголовное дело. Позднее правоохранители выяснили, что подрывником был уроженец Удмуртии. Его могли развести мошенники. Молодой человек влез в долги, после чего приехал в Москву и забрал взрывчатку. Мошенники могли «всучить» ему взрывное устройство, которое затем привели в действие.