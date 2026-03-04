Начальника управления РЖД задержали за многомиллионную взятку

Правоохранители задержали начальника управления вагонного хозяйства в структуре компании «Российские железные дороги» (РЖД), который получил взятку в размере 12 миллионов рублей. Об этом в среду, 4 марта, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

© Вечерняя Москва

— Возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления, а также посредника во взяточничестве, — передает сообщение ведомства РИА Новости.

Незадолго до этого главу поселка Серебряные Пруды и трех его заместителей также задержали по подозрению в получении взяток, возбуждено уголовное дело.

Ранее заместителю председателя правления «Газпром нефти» Антону Джалябову предъявили обвинение в получении взяток в размере более 29 миллионов рублей. Подозреваемого задержали в Санкт-Петербурге 27 февраля. Впоследствии его этапировали в Москву. Столичный суд изберет фигуранту меру пресечения. Следствие настаивает на аресте.

Военный суд оставил под стражей бывшего заместителя главы Росгвардии Виктора Стригунова, которого обвиняют в получении взяток в размере 66 миллионов рублей. В сентябре прошлого года Стригунову уже продлевали срок ареста. Тогда обвиняемого оставили в СИЗО до 30 ноября. Суд также арестовал его имущество на сумму свыше 25 миллионов рублей.