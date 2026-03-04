Разработчика компьютерных игр Battlestate Games оштрафовали на 2 млн рублей

Компанию-разработчика компьютерных игр Battlestate Games оштрафовали из-за нарушения закона в области персональных данных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского суда Москвы.

Организацию признали виновной в невыполнении предусмотренной законодательством обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения и уточнения персональных данных граждан РФ при их сборе. Суд назначил компании наказание в виде административного штрафа в размере 2 млн рублей.

Battlestate Games Limited - создатель игры Escape from Tarkov, шутера в визуальной стилистике пост-СССР. Ранее столичный Таганский суд оштрафовал мессенджер Telegram на 7 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию, напоминает 360.ru.