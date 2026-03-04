В последние годы внешность совершившего самоубийство бизнесмена Умара Джабраилова сильно изменилась. В 2023 году журналистка Ксения Собчак взяла интервью у своего бывшего возлюбленного, в рамках которого он рассказал, что привело к таким переменам.

В Сети ходили слухи, что внешность Джабраилова изменилась под воздействием употребления наркотиков. Однако сам бизнесмен опроверг эти заявления: по словам предпринимателя, его лицо поменялось после несчастного случая.

— Когда я ехал в колонию в Чечне, справа от нашего автомобиля разорвался фугас. Зашивали раны прямо в поле, мы всегда возили с собой полевого хирурга, — рассказал предприниматель.

Бывший сенатор добавил, что в районе щеки у него не было кости, из-за чего его челюсть «гуляла».

— Мне поставили импланты, и моя пасть стала как у лошади Пржевальского. Хотя просто надо было сделать операцию на нос. Но не повезло с хирургом. Он сделал все некачественно, недобросовестно. Три операции — одна хуже другой, — признался бизнесмен.

В ходе хирургического вмешательства Джабраилову занесли инфекцию, из-за чего нос стал «проваливаться». Он добавил, что позже из ребра вытащили хрящ и восстановили форму.

Собчак высказалась о смерти экс-возлюбленного Джабраилова

Ранее певица Алекса в своем блоге рассказала, что Джабраилов перед своей смертью просил у ее мужа Вячеслава Дайчева прощения. Между экс-сенатором и супругом артистки была ссора, которая вспыхнула в 2024 году. Предприниматель обвинил мужчину в крупной краже.

Джабраилов покончил с собой в апартаментах на Тверской-Ямской улице 2 марта. СК начал доследственную проверку по факту его гибели. Предположительно, бизнесмен совершил суицид из-за финансовых проблем.

Журналисты рассказали, что экс-сенатор от Чечни незадолго до самоубийства часто говорил об одиночестве и о накопившихся проблемах. По словам самого Джабраилова, у него не было собственного жилья и он уже около полугода снимал квартиру.