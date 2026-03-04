В Туве пятерых голодных детей забрали у родителей, но затем вернули обратно

Полицейские изъяли из семьи в Кызыле пятерых детей, живших впроголодь в антисанитарных условиях и спавших на полу. Комиссия по делам несовершеннолетних приняла решение вернуть их родителям.

© Российская Газета

Сотрудники МВД возбудили против семейной пары из Кызыла уголовное дело о неисполнении родительских обязанностей, проинформировали в главке ведомства по Республике Тыва.

Семья привлекла внимание правоохранителей после сигнала от педиатра - детский врач сообщил о том, что 44-летняя мать не приводит сына на прививки. Стражи порядка прибыли по указанному адресу и осмотрели жилище горожан.

Оказалось, что дети в возрасте 9, 12, 13, 15 и 16 лет ютятся в грязном и захламленном помещении без умывальника и с пустым холодильником. В доме не было не только продуктов, но и постельных принадлежностей - дети спали на полу.

Как выяснилось, раньше семья числилась на учете в органах системы профилактики, отец злоупотребляет алкоголем, мать - безработная. Младший ребенок никогда не ходил в школу.

Детей изъяли из семьи и поместили в приют, но комиссия по делам несовершеннолетних мэрии Кызыла решила вернуть их домой. Семья снова поставлена на учет. Младший ребенок зачислен в первый класс школы. Расследование продолжается.