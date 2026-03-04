В Якутии сообщили о разливе нефтепродуктов

Бензовоз с дизельным топливом опрокинулся в Эвено-Бытантайском районе Якутии, зафиксирован разлив нефтепродуктов. Об этом сообщила служба спасения республики.

По данным ведомства, автомобиль, перевозивший 12 кубометров топлива, опрокинулся в 30 километрах от населенного пункта Батагай-Алыта.

«Решением КЧС было принято решение о привлечении спасателей Службы спасения Якутии для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Объемы разлива уточняются», - указали в ведомстве.

На место инцидента выехали спасатели и сотрудники АО «Сахаэнерго». Ранее разлив нефтепродуктов произошел в реке Охлым в Ханты-Мансийском районе Югры, угрозы загрязнения водоемов нет, пишет Ura.ru.