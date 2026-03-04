ФСБ задержала жителя Крыма за шпионаж в пользу Украины

Силовики задержали жителя Крыма за шпионаж в пользу военной разведки Украины. Об этом в среду, 4 марта, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

Уточняется, что задержанный связался с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины через мессенджер. Там он передавал ему сведения о местах дислокации бойцов ВС РФ и их техники, а также данные о «социально-политической обстановке на полуострове в целях ее дестабилизации».

Помимо этого, мужчина также публиковал в Сети комментарии в поддержку Украины, призывал к диверсиям на территории РФ и отрицательно высказывался о руководстве и жителях Крыма.

— Федеральной службой безопасности в Бахчисарайском районе Республики Крым задержан гражданин РФ 1988 года рождения, причастный к передаче спецслужбам Украины разведывательной информации, — передает ТАСС.

До этого силовики задержали жителя Запорожской области, который передавал украинским спецслужбам сведения для нанесения ударов по позициям ВС России.

До этого стало известно, что начальника УМВД России по Магнитогорску Константина Козицына, задержанного по подозрению в разглашении гостайны, отстранили от должности.