Мошенники заставили подростков инсценировать свое похищение и уехать в Тулу

Подмосковные оперативники нашли двоих подростков, которые инсценировали свое похищение по указанию телефонных мошенников, сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Долгое время 17-летняя девушка и 16-летний юноша считались пропавшими. Как выяснилось впоследствии, оба независимо друг от друга попали под влияние аферистов. Звонившие запугали подростков и заставили их покинуть дома. После чего родителям несовершеннолетних стали поступать угрозы и требования выкупа.

Если сообщения об исчезновении девушки до этого дня не получили широкого резонанса, то история пропавшего парня из поселка Янино Ленинградской области взбудоражило всю страну. У него в аккаунте нашли переписку с мошенниками, из которой стало ясно, что парня завербовали в противоправную схему.

Оперативники установили, что мальчик из Янино и девочка из Домодедово прячутся в Туле. Их уже нашли, с ними все в порядке, правоохранительные органы изучают обстоятельства мнимого похищения.